Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Lorenzo Zoppi
Smaltita la delusione per la sconfitta contro il Real Madrid grazie al successo col Genoa in campionato, per la Roma è già tempo di tornare in campo in Champions League. I giallorossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione e questa sera, alle 21:00, avranno l'occasione di sbloccarsi davanti al proprio pubblico. Allo stadio Olimpico arriva lo Slovan Bratislava, in una sfida importante per rilanciare le proprie ambizioni europee.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Slovan.
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|8.50
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|7.70
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|8.25
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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|fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito
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Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Slovan più giocato online: si tratta della vittoria dei giallorossi per 3-0.
A confermare il netto favore dei giallorossi è proprio l'esito più scelto dagli scommettitori, che puntano su una vittoria larga della Roma. Una scelta probabilmente influenzata dai risultati ottenuti dallo Slovan Bratislava nelle prime due uscite europee. La squadra di Yaya Touré ha infatti perso entrambe le partite, incassando ben 9 gol e segnandone appena uno.
Il 6-1 subito contro il PSG e il successivo 0-3 contro lo Stoccarda hanno contribuito a rafforzare l'idea che la Roma possa avere vita facile nella sfida dell'Olimpico, con il 3-0 che rappresenta lo scenario più gettonato tra gli scommettitori.
|7.75
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|7.90
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|8.00
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|7.50
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