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Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava

autore
Lorenzo Zoppi
Oggi alle 08:00Pronostici
autore Lorenzo Zoppi
20.10.2026 08:00Pronostici
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Smaltita la delusione per la sconfitta contro il Real Madrid grazie al successo col Genoa in campionato, per la Roma è già tempo di tornare in campo in Champions League. I giallorossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria nella competizione e questa sera, alle 21:00, avranno l'occasione di sbloccarsi davanti al proprio pubblico. Allo stadio Olimpico arriva lo Slovan Bratislava, in una sfida importante per rilanciare le proprie ambizioni europee.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Slovan.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Slovan: 2-0
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
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Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Slovan più giocato online: si tratta della vittoria dei giallorossi per 3-0.

A confermare il netto favore dei giallorossi è proprio l'esito più scelto dagli scommettitori, che puntano su una vittoria larga della Roma. Una scelta probabilmente influenzata dai risultati ottenuti dallo Slovan Bratislava nelle prime due uscite europee. La squadra di Yaya Touré ha infatti perso entrambe le partite, incassando ben 9 gol e segnandone appena uno.

Il 6-1 subito contro il PSG e il successivo 0-3 contro lo Stoccarda hanno contribuito a rafforzare l'idea che la Roma possa avere vita facile nella sfida dell'Olimpico, con il 3-0 che rappresenta lo scenario più gettonato tra gli scommettitori.

Pronostico risultato esatto Roma-Slovan Bratislava: 3-0
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