La sesta giornata di Serie A mette di fronte Sassuolo e Milan, in campo domenica alle 18:00 al Mapei Stadium. I neroverdi vogliono sfruttare ancora una volta il fattore campo, dove hanno raccolto due vittorie in altrettante partite contro Torino e Juventus. Di fronte troveranno un Milan ancora imbattuto, con gli uomini di Amorim determinati a conquistare tre punti pesanti per dare continuità ai risultati e rafforzare le proprie ambizioni in campionato.

Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Sassuolo-Milan, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Sassuolo-Milan.

Consiglio TMW risultato esatto Sassuolo-Milan: 1-2 8.25 info 8.15 info 8.50 info 8.30 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Sassuolo-Milan, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Sassuolo-Milan più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.

La scelta del pareggio sembra riflettere la fiducia degli scommettitori nella solidità mostrata dal Sassuolo tra le mura amiche, dove i neroverdi sono riusciti a imporsi anche contro avversarie di alto livello come la Juventus. A rafforzare questa lettura contribuiscono anche i precedenti, che raccontano di un campo storicamente ostico per il Milan.

Negli ultimi tre confronti disputati al Mapei Stadium, infatti, il Sassuolo ha ottenuto una vittoria e due pareggi, confermandosi una vera e propria bestia nera per i rossoneri. Un bilancio che evidenzia le difficoltà incontrate dal Milan negli ultimi anni e che può contribuire a spiegare la fiducia riposta nell'ipotesi di un nuovo risultato di parità.

Pronostico risultato esatto Sassuolo-Milan: 1-1 7.13 info 6.60 info 7.50 info 7.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Sassuolo-Milan, il multi-esito

Nell'analisi delle quote risultato esatto Sassuolo-Milan è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo.

In questo caso, la possibilità di puntare su più risultati rende particolarmente interessante un'opzione che lascia aperti tutti gli scenari: la vittoria del Sassuolo, quella del Milan oppure il pareggio. D'altronde, gli ultimi scontri diretti tra le due squadre hanno dimostrato quanto questa sfida possa essere imprevedibile, con i neroverdi capaci di mettere in difficoltà i rossoneri e di strappare risultati importanti. Un equilibrio che rende difficile escludere a priori qualsiasi esito.

Sassuolo-Milan quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.48 info 2.56 info 2.35 info 2.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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