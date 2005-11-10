Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Lorenzo Zoppi
La sesta giornata di Serie A mette di fronte Sassuolo e Milan, in campo domenica alle 18:00 al Mapei Stadium. I neroverdi vogliono sfruttare ancora una volta il fattore campo, dove hanno raccolto due vittorie in altrettante partite contro Torino e Juventus. Di fronte troveranno un Milan ancora imbattuto, con gli uomini di Amorim determinati a conquistare tre punti pesanti per dare continuità ai risultati e rafforzare le proprie ambizioni in campionato.
Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Sassuolo-Milan, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Sassuolo-Milan.
|8.25
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|8.15
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|8.50
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|8.30
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|fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito
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|fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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Quote risultato esatto Sassuolo-Milan, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Sassuolo-Milan più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.
La scelta del pareggio sembra riflettere la fiducia degli scommettitori nella solidità mostrata dal Sassuolo tra le mura amiche, dove i neroverdi sono riusciti a imporsi anche contro avversarie di alto livello come la Juventus. A rafforzare questa lettura contribuiscono anche i precedenti, che raccontano di un campo storicamente ostico per il Milan.
Negli ultimi tre confronti disputati al Mapei Stadium, infatti, il Sassuolo ha ottenuto una vittoria e due pareggi, confermandosi una vera e propria bestia nera per i rossoneri. Un bilancio che evidenzia le difficoltà incontrate dal Milan negli ultimi anni e che può contribuire a spiegare la fiducia riposta nell'ipotesi di un nuovo risultato di parità.
|7.13
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|6.60
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|7.50
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|7.00
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Quote risultato esatto Sassuolo-Milan, il multi-esito
Nell'analisi delle quote risultato esatto Sassuolo-Milan è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo.
In questo caso, la possibilità di puntare su più risultati rende particolarmente interessante un'opzione che lascia aperti tutti gli scenari: la vittoria del Sassuolo, quella del Milan oppure il pareggio. D'altronde, gli ultimi scontri diretti tra le due squadre hanno dimostrato quanto questa sfida possa essere imprevedibile, con i neroverdi capaci di mettere in difficoltà i rossoneri e di strappare risultati importanti. Un equilibrio che rende difficile escludere a priori qualsiasi esito.
|2.48
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|2.56
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|2.35
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|2.40
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