Quote risultato esatto Torino-Inter

Nella 34esima giornata, la capolista Inter torna in campo contro il Torino con la possibilità di cucirsi lo Scudetto sul petto già nel fine settimana, nel caso in cui le dirette inseguitrici dovessero perdere altri punti per strada. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Torino-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Torino-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Torino-Inter: 0-2 6.85 info 7.25 info 7.40 info 6.80 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Torino-Inter, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei nerazzurri per

Una scelta che riflette un equilibrio percepito dagli scommettitori tra la superiorità tecnica dell'Inter e la capacità del Torino di rendersi pericoloso, soprattutto nell'ultimo periodo. I nerazzurri restano nettamente favoriti, ma l'idea che possano subire almeno una rete è concreta: i granata, infatti, arrivano da risultati incoraggianti e hanno mostrato una buona continuità offensiva. Dall'altra parte, pur reduci da quattro vittorie consecutive, i nerazzurri hanno comunque concesso qualcosa in fase difensiva, incassando otto gol nello stesso arco di partite.

Pronostico risultato esatto Torino-Inter: 1-2 8.60 info 8.40 info 8.50 info 8.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Torino-Inter, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso emerge chiaramente la percezione di una superiorità dei nerazzurri, che restano la scelta più gettonata tra gli scommettitori.

L'Inter, infatti, dopo aver attraversato un periodo di leggera flessione, sembra aver ritrovato brillantezza e continuità proprio nel momento decisivo della stagione. I segnali delle ultime uscite vanno tutti nella stessa direzione: una squadra tornata solida e concreta, determinata a chiudere il finale di campionato senza ulteriori passi falsi e a centrare l'obiettivo Scudetto il prima possibile.

Torino-Inter quote risultato esatto: 0-3/1-3/2-3 4.00 info 4.20 info 4.10 info 3.90 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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