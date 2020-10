-1 al derby di Milano. Conte: "Brutto senza tifosi, ma dobbiamo essere collaborativi"

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, risponde così a chi gli chiede quanto si sentirà l’assenza dei tifosi nel derby della Madonnina: “Penso di dire una cosa scontata. Giocare senza pubblico non è bello, dispiace. Anche perché ci si dimentica che si lavora, si suda, si cerca di lavorare tanto proprio per cercare di dare soddisfazione al tifoso che viene allo stadio e magari per farlo rinuncia a qualcosa. Però ribadisco un concetto: cerchiamo di essere quanto più collaborativi e propositivi per cercare di uscirne nel migliore dei modi da questa situazione”.

