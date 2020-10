-1 al derby di Milano. PIoli non invidia Conte: "È un sentimento che non mi appartiene"

Alla vigilia dell'importantissimo Derby della Madonnina, Stefano Pioli ha parlato delle differenze con l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte: "Non c'è invidia, è un sentimento che non mi appartiene. Le differenze tra me e Conte sono difficili da individuare. Conosco i miei colleghi ma non personalmente, non so come si approcciano ai propri giocatori. È difficile esprimere dei giudizi".