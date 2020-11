A Madrid Skriniar ci sarà: il difensore dell'Inter lo annuncia su Instagram. "Back"

vedi letture

Tornato finalmente negativo al Covid-19 dopo l'ultimo tampone a cui si è sottoposto nella giornata di venerdì, per Milan Skriniar, da mercoledì in Italia dopo 21 giorni di quarantena in patria, domani si apriranno le porte del rientro tra i convocati di Antonio Conte. "Back", ha scritto il centrale slovacco su Instagram, allegando una foto emblematica che lo ritrae in allenamento coi compagni nerazzurri: per il centrale un bel sospiro di sollievo e anche per Conte una notizia molto importante viste le difficoltà difensive dell'ultimo periodo.