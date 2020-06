A volte ritornano: un anno dopo, Edin Dzeko è di nuovo un obiettivo dell'Inter

A volte ritornano. Un anno dopo, è di nuovo Edin Dzeko il nome buono per il mercato dell’Inter. Un profilo, quello del bosniaco, che ad Antonio Conte e alla dirigenza nerazzurra piace da tempo. Da 365 giorni, appunto: in estate, il centravanti è stato vicinissimo a trasferirsi alla Pinetina. Poi il rinnovo a sorpresa con la Roma. E, in un certo senso, la rinascita, perché Edin in questa stagione ha già segnato di più rispetto a quanto non fece nel 2018/2019.

Cavani complicato. Il ritorno di fiamma nasce da qui. L’approdo del Matador a Milano è diventato più difficile. Questione di soldi, tanti, chiesti dall’uruguaiano in uscita dal Paris Saint-Germain. E di concorrenza, quella dell’Atlético Madrid, dove l’ex Napoli troverebbe un allenatore, Simeone, che è incredibile non lo abbia mai allenato, lui che è l’attaccante più cholista del pianeta.

Dzeko al posto di Sanchez. Vice-Lukaku, ma anche erede di Sanchez: nelle dinamiche degli avanti interisti, Edin andrebbe a ricoprire il ruolo di attaccante d’esperienza che oggi è del cileno. Discorso diverso e scollegato, sia detto per inciso, dal futuro di Lautaro Martinez. Ritorno di fiamma, da passare al vaglio dei conti: l’Inter deve trattare sia con la Roma (che però potrebbe chiedere meno dei 20 milioni di un anno fa) e con lo stesso Dzeko sull’ingaggio (oggi guadagna 7,5 milioni a stagione). La pista, però, si riaccende. E può essere la volta buona.