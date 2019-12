© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il commissario ad acta della Lega Serie A Giancarlo Abete ai microfoni di Gr Parlamento ha negato di volersi candidare alla guida della Lega stessa: “Formalmente il commissariamento va avanti fino al dieci marzo, ma in ogni momento viene meno in caso di elezione del presidente. Non c’è alcun interesse o volontà di candidarmi o di essere candidato, e questo l’ho precisato al presidente Gravina. - continua Abete - Ritengo che il mio sia un ruolo a tempo limitato, se posso essere utile lo faccio volentieri, ma non c’è alcun interesse ad avere dei ruoli o ad accettarli qualora mi fossero proposti”.