Addio Maradona, lo sguardo di Insigne verso il cielo prima della gara contro il Rijeka

Attraverso il proprio account Twitter il Napoli ha pubblicato un'immagine, in bianco e nero, di Lorenzo Insigne poco prima dell'inizio della sfida contro il Rijeka di Europa League. Una foto in cui il fantasista azzurro, con la maglia numero 10 di Maradona come tutti i compagni, rivolge uno sguardo al cielo per salutare ancora una volta il campione scomparso ieri.