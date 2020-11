Addio Maradona, poche settimane fa si era operato per un ematoma al cervello

Alla fine, Diego Armando Maradona ci ha lasciati. Le condizioni del Pibe de Oro erano preoccupanti da diverso tempo: a inizio novembre, infatti, era stato operato al cervello. Un intervento “di routine” come lo avevano definito i medici, necessario dopo l’ematoma subdurale (un coagulo di sangue che mette sotto pressione il cervello) rilevato da una TAC, al quale, secondo quanto riferì El Clarin all’epoca, la famiglia aveva dato parere contrario come del resto lo stesso Maradona, che però infine aveva postato il proprio consenso su insistenza dei medici. Circondato dall’affetto, anche a distanza, del calcio mondiale, Maradona era poi rimasto in ospedale per diversi giorni, complice una sindrome d’astinenza da alcol. Una settimana dopo l’operazione, il ritorno a casa e le speranze di un miglioramento nella sua casa alle porte di Buenos Aires. Dove, invece, lo ha colto la crisi respiratoria che infine lo ha portato via.