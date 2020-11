Addio Maradona, Sconcerti sul Corriere della Sera: "Nessuno come lui. Il suo calcio era perfetto"

vedi letture

Mario Sconcerti questa mattina dedica un lungo articolo sul Corriere della Sera in memoria di Diego Armando Maradona dal titolo: "Nessuno come lui. Il suo calcio era perfetto". Il direttore scrive: "Maradona è stato davvero il miglior giocatore del mondo. (...) Diego ha costruito squadre, l'Argentina, il Napoli; Pelè le ha concluse. Il suo Brasile era pieno di fuoriclasse. Maradona ha dovuto scartare sei inglesi per segnare il gol più bello della storia, non gli bastava dirigere, doveva essere ovunque. (...) Aveva un sinistro morbido come il pane che arrivava ovunque. La palla gli cadeva sul piede come l'avesse convinta parlandole. Aveva un senso del tempo nel dribbling che era davvero musicale. (...) Mi faceva venire in mente le luci mosse dei ceri che da soli accendono la chiesa nelle messe deserte e fredde della prima mattina. (...) I L messi giovane faceva tutto in sei decimi, per questo diventava imprendibile, tradiva il tempo degli altri. Maradona non aveva questo problema perché inventava traiettorie, si faceva l'obbligo di non fare mai due volte la stessa giocata. Non ha imparato niente, sapeva tutto".