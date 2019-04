ADL assente a Londra ma domani a Napoli: pranzo Uefa e poi al S.Paolo

Tornerà al San Paolo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Dopo l'assenza all'Emirates Stadium di Londra per i controlli medici ai quali fu sottoposto all'ospedale Gemelli di Roma, il patron azzurro sarà presente al San Paolo per la sfida di ritorno contro l'Arsenal, in cui i partenopei sono chiamati a rimontare il 2-0 subito all'andata. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino che spiega anche come il presidente sarà a Napoli già in giornata e vorrà essere presente anche al pranzo di gala con i dirigenti dell'Arsenal.