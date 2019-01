© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stephanie Figer, una delle agenti del giovane brasiliano Gabriel Brazao del Cruzeiro, ha parlato a Fcinternews.it del portiere finito nel mirino dell'Inter: "Col Cruzeiro abbiamo prolungato il contratto sino al 2021. La clausola rescissoria supera i 40 milioni di euro per le squadre straniere. L'Inter lo vuole? Diverse società europee, importanti come i nerazzurri, monitorano Gabriel. Le promettenti prestazioni di Brazão in questo breve scorcio di carriera lo hanno fatto entrare nei radar di parecchie compagini europee. Il Braga in Portogallo e la Roma in Italia hanno mostrato interesse nell’evoluzione dell’atleta".