L'agente-fratello di Edinson Cavani, Walter Guglielmone Cavani, ha parlato ai microfoni di calcionapoli1926 circa il futuro del proprio assistito: "Galaxy? Se ne parla sempre, per ora non c’è nulla. Non siamo molto preoccupati per il rinnovo con il Paris Sint Germain, sicuramente ci saranno molte opportunità soprattutto quando sarà a svincolato. La volontà dipenderà dal progetto del club. Edinson ha ancora almeno 3 anni per giocare ad alti livelli e può farlo in qualsiasi grande squadra d’Europa. Ritorno in Serie A? Sì, è una possibilità. Ci sono contatti ma non posso dire nulla. Via già a gennaio? No, resta sicuro".