Ag. Hamsik: "Voleva lasciare Napoli, De Laurentiis ce l'aveva promesso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi slovacchi di Pravda: "Voleva andare in Cina, aveva bisogno di cambiare ambiente dopo dodici anni. Era preparato da tempo. Non andrà tutto liscio, non succede mai, neanche con Napoli e Brescia. Dovrà abituarsi ad un altro stile di calcio. Marek è stato accolto all'aeroporto da direttore sportivo e allenatore, è stato bello. In Cina è già conosciuto, ha già firmato tanti autografi. L'allenatore gli ha già spiegato cosa vuole da lui, spera che diventi un allenatore in campo e che possa aiutare la squadra con la sua esperienza. I compagni lo rispettano e credono molto in lui".

Sulla trattativa: "Ci sono stati due blitz nel corso dei negoziati, temevo che la trattativa potesse saltare. Ma De Laurentiis ci ha promesso di liberare Marek e speravo che alla fine avrebbe mantenuto la sua parola. Siamo felici che i cinesi siano stati disposti a sborsare una cifra così alta per averlo".