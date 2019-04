Ajax-Juve, fermati 119 tifosi bianconeri. Lo annuncia Salvini su Facebook

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarebbero 119 i tifosi della Juventus fermati ad Amsterdam: lo ha annunciato il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook pochi minuti fa. I sostenitori bianconeri sarebbero stati trovati in possesso di "oggetti non esattamente appropriati per andare ad uno stadio". Lo stesso Salvini ha invitato i tifosi che si trovano in Olanda per assistere alla gara contro l'Ajax di "tenere la testa sulle spalle".