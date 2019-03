Fonte: sampdorianews.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel, ha rilasciato una lunga intervista al portale rp-online.de, parlando tra le altre cose del possibile riscatto di Dawid Kownacki dalla Sampdoria: "Non è facile. In ogni caso, Dawid è un giocatore di grande potenziale, bisogna pensarci. Con Lukebakio non abbiamo alcuna possibilità, ma con Dawid tutto il club deve fare una riflessione: vogliamo tenere un giocatore del genere? Si tratta di un attaccante molto promettente, è giovane, il suo valore di mercato aumenterà. Potrebbe addirittura raddoppiare in un anno e mezzo".