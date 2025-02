All'Olimpico (finora) c'è solo la Roma: Monza sotto 2-0 al 45', gol di Saelemaekers e Shomurodov

C'è solo la Roma in campo all'Olimpico, almeno finora, nel monday night del 26° turno di Serie A. I giallorossi a fine primo tempo sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Saelemaekers al 10' e di Shomurodov al 31'. Monza tramortito e incapace di reagire, se non con un tiro nel finale di Ganvoula.

Saelemaekers fa il Dybala, Shomurodov scarta un cioccolatino

Approccio perfetto della Roma, che aggredisce il Monza fin dai primi minuti e sblocca la gara dell'Olimpico già al 10'. Grande spunto individuale di Alexis Saelemaekers, che riceve palla da Shomurodov sul vertice destro dell'area di rigore e, una volta rientrato sul sinistro, la infila nell'angolino basso per l'1-0. Il raddoppio arriva al 31': Baldanzi avvia l'azione e premia l'inserimento di Mancini, palla larga per Soulé che danza a suon di dribbling prima di confezionare un cioccolatino per Eldor Shomurodov. Il colpo di testa sotto porta dell'uzbeko vale il suo secondo gol in questo campionato e il 2-0 dei giallorossi. L'unico tentativo degli ospiti perviene invece al 42', quando Bianco serve Ganvoula in profondità e il nuovo acquisto conclude di prima intenzione, ma Svilar si allunga con un'ottima parata deviando la palla in angolo.

