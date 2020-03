Allarme Coronavirus. Coppa Italia, anche l'altra semifinale tra Napoli e Inter verso il rinvio

Dopo il rinvio, a data da destinarsi, di Juventus-Milan, anche l'altra semifinale di Coppa Italia, ossia Napoli-Inter, non si giocherà. Secondo fonti del Governo riportate dal sito on line de La Gazzetta dello Sport, infatti, si va verso il rinvio della gara tra gli azzurri di Gattuso e i nerazzurri di Conte. Ieri sera, sul tardi, è arrivato anche l'ok di Aurelio De Laurentiis alla proposta di calendario formulata dalla Lega Calcio. Nel pomeriggio, il presidente del Napoli aveva lasciato in sospeso il suo parere, che ha espresso poi in serata.