Allarme Coronavirus. Inter-Ludogorets, le ipotesi per la gara di Europa League

Il Ludogorets chiede rassicurazioni. Per i propri giocatori e per i propri supporter. Secondo quanto appreso in esclusiva da FCInterNews.it da una fonte diretta del club, i bulgari hanno infatti chiesto ufficialmente delle delucidazioni alla Uefa su come procedere. Sono circa 600, infatti, i tifosi del team di Razgrad attesi a Milano per il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì prossimo, e quindi il club campione di Bulgaria vuole e deve dare informazioni il prima possibile. Tra le ipotesi, comunque non confermate e sulle quali eventualmente si potrebbe ragionare in futuro, c’è la possibilità che la partita di San Siro venga giocata a porte chiuse o che addirittura il Ludogorets possa chiedere l’inversione del campo.