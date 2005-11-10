Napoli, Allegri è una furia: "Appena mi muovo mi buttano fuori, altri entrano in campo"

L’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro la Roma terminato 3-3 e valido per l’8^ giornata di Serie A.

Un commento sull'espulsione?

"Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori. Non avevo fatto assolutamente niente: dispiace, ma la prossima volta starò in panchina. Tutte le volte che mi muovo, vengo buttato fuori. Vedo altri che entrano in campo e ribaltano. Ringrazio Saccani e per il resto solo complimenti ai ragazzi".

C'è stato un po' di calo fisico?

"Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una Roma forte. Sul terzo gol non potevamo fare di più, ma giocando con questo spirito risaliremo la classifica".