Allegri: "Giocatori come i cavalli. Bisogna guardare come corrono"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in una lunga intervista a ESPN della propria idea di calcio paragonando i calciatori ai cavalli: “Federico Tesio, uno dei più grandi allenatori di cavalli, diceva sempre che per capire se un cavallo stava bene bisognava guardare come muoveva le gambe la mattina. Con i calciatori è la stessa cosa, è così che si vede se sono in forma o no. Poi guardi statistiche e dati e capisci se confermano o meno quello che hai visto. Per esempio se ho visto un calciatore che ha corso poco, ma ha un’intensità cardiaca molto alta vuol dire che non è in forma. Se non guardo quando corre, ma solo il dato medico posso pensare che il giocatore abbia fatto una grande partita. Lo dico sempre ai miei assistenti di vedere come i calciatori muovono le gambe, non il computer”.