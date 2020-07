Allegri: "Il dominio della Juve proseguirà in Italia. Sbagliato dire che ha fatto poco in Europa"

Intervistato da Marca, Massimiliano Allegri ha parlato così del dominio della Juventus in Serie A e della grande voglia di alzare un trofeo anche in Europa: "La Juve è costruita per vincere e vincere ancora, unicamente con tale obiettivo - ha dichiarato il tecnico vincitore di cinque Scudetti con la Vecchia Signora -. Proprio per questo credo che i bianconeri possano continuare a vincere ancora per tanti anni in Italia".

In Europa, però, la Juventus non vince dal 1996.

"Non sono d'accordo con chi dice che in Europa ha fatto poco. Negli ultimi anni la Juventus ha fatto benissimo anche in Champions, con due finali e alcune eliminazioni molto discutibili...".

