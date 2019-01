Almiron, accordo Newcastle-Atlanta: sfumano Inter e Napoli

Secondo Sky Sports, nelle ultime ore il Newcastle avrebbe trovato l'accordo con l'Atlanta United per Miguel Almiron. Nel primo pomeriggio si era fatta largo la voce - lanciata da The Northen Echo - sulla presenza dell'agente del 24enne centrocampista paraguayano in Italia per trattare la cessione del proprio assistito, con Inter e Napoli in prima fila. Nulla da fare: Almiron viaggia verso l'Inghilterra.