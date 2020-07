Altro assist di Ribery, terzo gol consecutivo per Cutrone: Fiorentina-Torino 2-0 al 75'

vedi letture

Raddoppia la Fiorentina al Franchi, grazie a Patrick Cutrone che insacca il gol del 2-0 ad un quarto d'ora dal novantesimo. Nasce tutto da un erroraccio di Meite in impostazione, con palla persa in favore di Ribery. L'ex Bayern accelera, e trova il corridoio filtrante per Cutrone che, davanti a Sirigu, è freddo e trasforma in rete, la sua terza consecutiva in Serie A. Secondo assist di serata per Ribery, seppure quello della prima rete non conti essendo autogol.