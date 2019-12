Amnesty contro la Supercoppa a Riad: "È il trionfo dello sportwashing"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amnesty International contro la Supercoppa italiana, in programma domenica 22 dicembre a Riad, in Arabia Saudita. Con un comunicato, la ONG ha definito questa scelta "il trionfo della strategia dello sportwashing, praticata principalmente dalle monarchie del Golfo persico e anche da paesi esterni all’area come l’Azerbaigian".

Lo sportwashing, spiega Amnesty, è la pratica di "sfruttare lo sport per rendere moderna la propria immagine e far distogliere lo sguardo dalla pessima situazione dei diritti umani".

"L’idea che si arrivi in Arabia Saudita - prosegue il comunicato - per giocare una partita di calcio e si possa perorare la causa delle attiviste per i diritti delle donne in carcere, dei dissidenti lasciati a languire in prigione, delle bombe che da quattro anni e mezzo devastano lo Yemen, delle decine di decapitazioni mensili in pubblica piazza, è semplicemente ingenua o colpevole. E infatti non è mai successo.

Il punto è l’opposto: più si sta al gioco dello sportwashing e più si accredita l’immagine finta di un paese moderno, aperto e avviato sulle riforme. La ex compagna di Jamal Khashoggi, il giornalista trucidato nell’ottobre del 2018 nel consolato saudita di Istanbul, in questi giorni in Italia, ha chiesto di non cascarci più"-