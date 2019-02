Ancelotti: "Auguro ad Hamsik il meglio per il futuro. Buon risultato stasera"

"Abbiamo ottenuto un buon risultato stasera e siamo pronti per la prossima partita in casa. Anche oggi auguriamo a Hamsik il meglio nel suo futuro". Così su Twitter Carlo Ancelotti dopo la vittoria sullo Zurigo nel giorno dell'ufficialità del passaggio di Marek Hamsik al Dalian.

Abbiamo ottenuto un buon risultato stasera e siamo pronti per la prossima partita in casa. Anche oggi auguriamo a Hamsik il meglio nel suo futuro. #GrazieCap17ano #ForzaNapoliSempre

Good result ahead of our return home game. We also wish Hamsik all the best for the future. pic.twitter.com/ty5BPl8aCr

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 14 febbraio 2019