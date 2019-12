Ancelotti in bilico: "Sentito il presidente. Tutti pensano solo al Genk"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti in discussione. E' il primo argomento di discussione nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro il Genk, l'ultima della fase a gironi della Champions League: "Ho parlato col presidente, parlo con lui quotidianamente. Siamo tutti concentrati sulla gara di domani. Vivo questa vigilia come una grande opportunità, spero attraverso la gara di domani di ottenere un risultato importante, che è la qualificazione agli ottavi. Faccio valutazioni che sono legate a questa partita. In questi giorni, in queste ore, devo prendere delle decisioni perché devo mettere in campo sempre la squadra migliore. Questa è l'unica decisione che devo prendere. Poi dopo la partita dovrò fare ulteriori riflessioni sempre legate alla partita e spero di fare riflessioni positive".

