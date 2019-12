© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Ancelotti chiude velocemente il capitolo riguardante il proprio futuro nella consueta intervista concessa a Sky: "Domani ci vedremo col presidente e decideremo cosa fare. Io spero di esserci ancora sabato a rispondere alle vostre domande. Tra me e i giocatori non c'è nessun attrito, non c'è mai stato. Alcuni hanno anche giocato menomati". A breve tutte le sue parole su TMW.