Anche il Leeds piomba su Buffon. Ma il Porto è in pole, spunta l'Atalanta

A Gianluigi Buffon, malgrado l'età, non mancano le spasimanti. No, non donne ovviamente, ma squadre: Porto, Valencia e Atalanta sono quelle citate da A Bola nella sua edizione odierna, con il club lusitano che sarebbe quello meglio posizionato nella corsa al portierone italiano. Sky Sports UK, inoltre, suggerisce che un'altra società interessata è il Leeds, malgrado la mancata promozione in Premier League.