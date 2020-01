© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato dopo la sconfitta casalinga col Milan da Sky Sport, l'allenatore del Brescia Eugenio Corini ha lanciato un appello al suo giovane centrocampista Sandro Tonali, obiettivo di tutte le big italiane e non solo: "È un talento straordinario: a grandi doti fisiche abbina quelle tecniche. Adesso deve trascinarci verso una salvezza che meritano questi tifosi e che merita tutta una città", le parole del tecnico sul talento classe 2000. Tonali, anche ieri sera, è stato non a caso tra i migliori in campo.