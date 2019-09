© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aleksandre Karapetian, giocatore armeno espulso durante la sfida contro l'Italia, non le ha mandate a dire a Leonardo Bonucci. Durante i minuti di recupero nel primo tempo, il numero 20 dell'Armenia è stato ammonito per la seconda volta per via di una presunta gomitata al difensore italiano, che ha accentuato il colpo. Su Instagram il giocatore della nazionale armena ha postato una storia taggando proprio il capitano degli azzurri: "Ho grande rispetto per quello che hai fatto nel calcio, ma quello che hai fatto è vergognoso".