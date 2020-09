Aspettando Milik, Roma e Napoli rifiniscono l'affare: può rientrare il giovane Bouah

Roma e Napoli aspettano la risposta di Arek Milik per chiudere un trasferimento che muoverebbe anche il mercato della Juve. In attesa della risposta positiva del polacco, definiscono i dettagli dell'affare: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i giallorossi vorrebbero inserire un giovane per realizzare una plusvalenza. E potrebbe trattarsi del talentoso Devid Bouah, difensore classe 2001 con diverse richieste in Serie B.