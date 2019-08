© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Theo Hernandez potrebbe non essere l'unico giocatore a trasferirsi dal Real Madrid al Milan in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport fra i due club ci sono in ballo due attaccanti: Mariano Diaz (per il quale c'è un appuntamento nell'ultima settimana di mercato) e Luka Jovic.

Ipotesi prestito - Per entrambi, però, l'avventura in rossonero sarebbe solo temporanea, in prestito. Il Real, infatti, vuole puntare in prospettiva futura sia sul serbo, pagato solo poche settimane fa 60 milioni di euro all'Eintracht Francoforte, che sul talento madrileno riportato a casa lo scorso anno dopo l'exploit col Lione.