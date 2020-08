Atalanta, Freuler: "Mbappè non ci sarà? Ci crederò solo quando non lo vedrò in campo"

Remo Freuler, ospite dell'Eco di Bergamo, ha parlato in vista della sfida al PSG della prossima settimana, quarto di finale che potrebbe proiettare la sua Atalanta ancor più nella storia non solo del club, ma del calcio: "So che mancherà Di Mario per squalifica, ma che Mbappè non sarà della partita mi convincerò solo quando non lo vedrò in campo. Così come Verratti e tutti gli altri, c'è da giocare un quarto di Champions, nessuno vuole mai restare fuori. Giocheremo con Bergamo e per Bergamo, sarà una forza in più: questa terra ha sofferto tantissimo, nel gruppo lo sappiamo bene e questo è uno stimolo in più quando vai in campo. Lo è stato in campionato, lo sarà a Lisbona".