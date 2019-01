© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale in vista della sfida di oggi contro il Cagliari: "Speriamo di ripartire da dove abbiamo finito il 2018. La sosta purtroppo è arrivata nel nostro miglior periodo, sta a noi continuare così. Il Cagliari credo abbia vinto contro di noi quattro delle ultime cinque partite. Anche se per esempio nella gara d'andata in campionato in casa non avevamo giocato male, ma avevano vinto loro. Vogliamo sicuramente cambiare questo trend e abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi per andare a Cagliari e vincere. Anche perché ci terremmo ad andare avanti in coppa. Per noi significherebbe tanto affrontare la Juventus in casa nel prossimo turno".