Atalanta, Zappacosta: "Serve più personalità nei momenti chiave. Dobbiamo rialzarci"

17:10 - Zappacosta, giocatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Frosinone nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balance Arena.

17:50 - Comincia la conferenza stampa

TMW - Da leader, come ci si risolleva da questa situazione?

"Io penso che dobbiamo dare qualcosa in più. Come gruppo dobbiamo capire che in questo momento dobbiamo essere più responsabili oltre che intelligenti. L'unico modo è essere squadra nei momenti chiave".

Il vostro è un problema fisico o mentale?

"Capiamo perfettamente che ci sia delusione da parte dei tifosi. Siamo i primi che vogliamo cambiare le cose: noi dobbiamo capire che quello che sta facendo non basta. In alcuni momenti della partita manca carattere e personalità. La squadra oggi ha dimostrato carattere però nel secondo tempo serviva quella grinta in più, infatti abbiamo concesso il pallino del gioco".

Che gara è stata secondo te?

"Ho visto una squadra nel primo tempo che ha ripreso la partita e che stava meglio. Il calo fisico ha anche inciso e ovviamente quando non hai il pallino del gioco gli avversari ti possono mettere in difficoltà. Il Frosinone è una squadra di qualità, ma a noi manca personalità nei momenti chiave".

Giusto dire che all'Atalanta manca identità?

"Io credo che la squadra abbia capito i concetti del mister, ma ovvio che quando si affrontano queste squadre bisogna essere anche più lucidi nella gestione. Ci siamo fatti condizionare dal loro modo di giocare. Un punto di vista che ci penalizza, loro hanno cercato tanti duelli e il fatto che siamo calati fisicamente è stato fatale".

Difficile affrontare il Frosinone?

"Loro sono una squadra forte e di qualità. Chiaro che affrontando certi giocatori non è mai semplice. Bisogna essere più intelligenti e bravi a difendere più da squadra. Non c'è altra strada".

18:10 - Termina la conferenza stampa