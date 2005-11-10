Atalanta-Frosinone 4-4, le pagelle: brilla la stella Ghedjemis, pomeriggio nero per Cittadini
Pietro Celeste
Alla New Balance Arena succede di tutto. Diverse partite dentro la stessa partita, per quella che è stata la più bella fin qui di tutta la stagione. L'Atalanta la riagguanta due volte per poi trovare il vantaggio sul tramonto della prima frazione. La ripresa vede subito una forte partenza del Frosinone, che, poi ancora sotto, la riagguanta con tenacia nel finale grazie alla rete di Terzic.
LE PAGELLE DELL'ATALANTA
Carnesecchi 7 - Battuto a freddo dopo appena una ventina di secondi. Si esalta nelle difficoltà, tenendo in vita i suoi e chiudendo le serrande sul punteggio di parità.
Bellanova 6 - Sulla prima sgroppata della sua partita pesca il tacco di De Ketelaere, sulla seconda provoca il giallo a Kvernadze ma sente tirare. Dal 29' Bernasconi 5 - Capisce le difficoltà, ma non riesce mai a interrompere la gamba e la lucidità di Ghedjemis.
Obric 5,5 - Partita che rasenta la sufficienza. Il Frosinone fa male lateralmente, centralmente oscura Raimondo seppur venga preso alla sprovvista nel duello che porta al nuovo vantaggio dei ragazzi di Alvini.
Kristensen 6 - Si alterna nella marcatura su Raimondo, invitando ad andare lateralmente, dove nascono i pericoli ospiti.
Zappacosta 6 - Il cambio di Bellanova gli rende la gara in discesa dopo un avvio complicato in marcatura su Ghedjemis. Il cambio di fronte gli frutta anche l'assist.
Gaetano 5,5 - Ha meno tempo del solito per ragionare. Ad attenderlo c'è la squadra che pressa di più dell'intera Serie A. Dal 61' Pasalic 6 - Partita lineare, con meno inserimenti e più sofferenza nel reggere il punteggio.
Ederson 6 - Inizia nel peggiore dei modi perdendo il pallone in fase di costruzione e regalando il vantaggio al Frosinone dopo appena qualche secondo. Arringa la folla dopo essersi preso la responsabilità del rigore del due pari.
Elmas 7 - Riporta avanti l'Atalanta facendosi trovare sguarnito sul secondo palo, dopo i diversi sforzi del primo tempo. Provvidenziale sulla linea sulla conclusione di Ghedjemis.
De Ketelaere 7,5 - Sarri lo stuzzica nel pre-partita, lui risponde sul campo. Partita formidabile in cui compie di tutto fuorchè il gol. Dal 77' Samardzic s.v.
Rowe 6 - In una partita opaca, nonostante i presupposti siano alti visto il tanto campo concesso, si salva grazie al recupero palla sul gol del pareggio. Dal 61' Zalewski 6 - Impegna Palmisani nell'unica vera parata della sua partita, eccezion fatta per le conclusioni andate a buon fine.
Krstovic 8 - L'uomo copertina, non solo della gara, ma dell'avvio di stagione dell'Atalanta. Apre il piatto battendo Palmisani, per poi ripetersi con un gol da centravanti vero. Dal 77' Scamacca s.v.
Allenatore: Sarri 6 - Con le unghie la sua Atalanta la riprende due volte nel primo tempo, ma ai punti se c'è una squadra che avrebbe meritato di vincere, quella non è la sua.
LE PAGELLE DEL FROSINONE
Palmisani 6 - Incolpevole in ogni rete incassata. Non costretto ad alcuna vera e propria parata superlativa.
Oyono 6,5 - Partita sontuosa su Rowe in difesa, per corsa e strappi. Abbozza una spinta offensiva all'inizio, poi capisce che Ghedjemis può fare da sé.Dal 89' Tchato s.v.
Calvani 6 - Il cliente è dei più complicati, ma per sua fortuna si aggira più dalle parti del suo compagno di reparto. Intervento mostruoso proprio sul montenegrino.
Cittadini 4,5 - Si dimentica Krstovic sul gol del pareggio, per poi concedere il penalty del raddoppio. L'attaccante montenegrino lo sfianca. Dal 75' Monterisi 6 - Alvini non corre rischi e con lui si mette al riparo.
Bracaglia 5,5 - Si fa ammonire dopo appena qualche minuto. Bellanova spinge sulla sua corsia, Zappacosta trova l'assist del vantaggio. Dal 46' Terzic 7 - Regala il gol del quattro pari conclusivo in maniera scomposta quanto efficace. Ritenta la fortuna poco più tardi.
Calò 7 - Possiede le chiavi del centrocampo, dettando i tempi e le sventagliate sulle corsie laterali. Il gol è la ciliegina sulla torta.
Masini 6 - Infinita sostanza e corsa in mezzo al campo. Porta pressione sul portatore, ma quando salta il tappo concede varchi. Dal 65' Cichella 6 - Autore della cavalcata del Frosinone nella passata stagione. Nonostante il minor minutaggio, dà anima e cuore semore.
Kvernadze 6,5 - Parte forte, come tutto il Frosinone. Si accende e si rende attivo costantemente nel primo tempo, per poi calare a inizio ripresa. Dal 65' Zerbin 6 - Premia la sovrapposizione interna del compagno con una palla illuminante e poco più.
Schmid 8 - Trova la prima gioia in Serie A dopo qualche giro di lancette dal fischio iniziale. Non contento, bissa il centro. Ogni pallone che tocca lo sventa in porta.
Ghedjemis 8 - Partita sensazionale. Non segna, ma è come se lo avesse fatto fantacalcisticamente parlando. Tre assist, tutti in fotocopia, e diverse parate complicate di Carnesecchi. Ogni volta che tocca il pallone fa brillare gli occhi..
Raimondo 6 - In una gara in cui non si rende affatto protagonista, fa in modo che i suoi sfruttino le catene laterali e lui apre i varchi per permettere ciò.
Allenatore: Alvini 7 - L'abbraccio del tre pari è l'epilogo perfetto della meravigliosa alchimia che c'è nello spogliatoio del Frosinone. Tutti remano dalla sua parte e la squadra gioca un calcio divertentissimo.