Atalanta, Gasperini: "Dispiace per il rigore. Usciremo migliorati dalla CL"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato il pesante ko dei nerazzurri sul campo del City ai microfoni di Sky Sport: "Sono dispiaciuto per il rigore, ma la partita sarebbe stata comunque difficile. Eravamo partiti bene, potevamo tenere la partita più lunga. La loro forza si vede, siamo andati sotto troppo facilmente. Il rigore era da evitare, poi il City in questi spazi diventa imprendibile. Abbiamo fatto buone cose, voglio che la squadra giochi così, anche se prende qualche gol di troppo. Sono cose che ci porteremo dietro per il campionato. La speranza di portarla più avanti c'era, è scivolata troppo in fretta. Nel secondo tempo ci sono stati contropiedi, questo è più difficile da rimediare. Il pubblico? Da questa competizione usciremo migliorati, sia il pubblico che la squadra, con esperienza e convinzioni più forti".