Atalanta, Gasperini: "Muriel? Dobbiamo dare tutti qualcosa in più"

© foto di PhotoViews

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Hellas Verona. Ecco le parole del tecnico orobico sul momento di Luis Muriel: "Ha fatto molto bene per un certo periodo, dobbiamo uscire da qualche situazione che non riguarda solo l'Atalanta, come la nazionale. Abbiamo bisogno del miglior Muriel, l'assenza di Zapata si è prolungata molto. Abbiamo un po' mascherato l'assenza, un po' l'abbiamo pagata. Non ci sono più rodaggi o nazionali di mezzo, abbiamo bisogno della sua continuità. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più in un momento molto importante. Alcune cose lo hanno rallentato, c'è bisogno di ripartire e trovare la continuità. Ci sono delle situazioni che hanno rallentato anche lui".