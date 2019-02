© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei nerazzurri dopo il ko interno con il Milan nell'anticipo di ieri sera: "Dobbiamo accettare anche questo tipo di partite, a volte siamo riusciti a ribaltare anche gare più difficili. Con il Milan avevano iniziato bene, eravamo in vantaggio e non c'erano i presupposti per il pareggio. Il gol nel finale di Piatek ha creato un po' di sfiducia. Così come il 2-1 di Calhanoglu: non abbiamo avuto la stessa reazione che abbiamo avuto altre volte. Abbiamo fatto la nostra gara, ci dobbiamo rimproverare la disattenzione su calcio d'angolo. C'è stato un calo dal punto di vista morale, e questo non deve succedere in una squadra come la nostra. Noi dobbiamo dare sempre il massimo e giocarcela fino alla fine. Abbiamo una serie di gare difficili, c'è anche la Coppa Italia con la Fiorentina. Ripartiremo per fare sempre bene"