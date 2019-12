Atalanta, Gasperini: "Siamo cresciuti rispetto all'andata con lo Shakhtar"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria di oggi per 3-2 contro l’Hellas Verona: “Ribaltare questa gara era veramente difficile, ci siamo riusciti ed è un grande merito per questi ragazzi. Il 2-1 poteva tagliare le gambe a tante squadre, invece noi siamo venuti fuori ancora più forti. La standing ovation per me? Tutto questo è fantastico, non smetterò mai di ringraziare. Ma devo dire che i ragazzi sono stati bravi, danno sempre tutto. Ribaltare partite come queste con episodi controversi è indice di grande cuore, tecnica, ci vuole un po’ di tutti. Siamo dispiaciuti per Ilicic e per Zapata, ma la squadra riesce comunque a fare risultati importanti in tutte le competizioni”.

Ilicic è in dubbio per mercoledì? “Questo lo sapremo meglio domani. Parlando con lui non sembrava uno stiramento ma una contrattura, vedremo”.

Lo Shakhtar Donetsk? “La prendiamo come un merito il fatto di essere arrivati a giocarci qualcosa dopo aver perso le prime tre gare. È chiaro che abbiamo un risultato solo, abbiamo visto nella prima gara che si tratta di una squadra forte, ma credo che rispetto all’andata anche noi siamo cresciuti. Andiamo con fiducia, abbiamo bisogno di un’impresa e speriamo di farla”.