Atalanta, Gollini al 45': "Vogliamo regalare una bella giornata ai tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn ha commentato così il doppio vantaggio all’intervallo della gara contro il Lecce: “Sul tiro di La Mantia me la son trovata lì e ho agito in maniera spontanea. Il vantaggio è fondamentale, ci tenevamo a fare bene al ritorno nel nostro stadio. È emozionante giocarci, il calore di pubblico è un fattore in più per noi. Vogliamo regalargli una grande giornata”.