© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di SkySport Alejandro Papu Gomez, capitano dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul fantastico 2019 che si sta per chiudere: "E' folle se uno si mette a pensare a dove eravamo qualche anno fa. E' stato un 2019 fantastico durante il quale abbiamo raggiunto obiettivi impensabili. Sono convinto che anche il 2020 sarà pieno di emozioni. Tre gol con tunnel? Sassuolo, Dinamo Zagabria e Milan sono tre gol bellissimi. Mi ha ricordato di quanto ero piccolo e giocavo solo per divertirmi. Adesso penso alla squadra e a ciò che è meglio per loro"