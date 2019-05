Gomez a Sky Sport dopo Atalanta-Sassuolo:

“È straordinario quello che abbiamo fatto: dalla società ai giocatori, passando per i magazzinieri e tutta la gente che lavora dietro e non si vede. Questo è un club modello che merita questo traguardo. Ci siamo riusciti giocando a calcio, in Italia ci sono poche squadre che giocano come noi. Abbiamo fatto tantissimi punti, l’obiettivo iniziale principale era l’Europa League ma poi ci abbiamo creduto sempre di più alla Champions, che non è un miracolo ma una conseguenza del lavoro. Siamo vicini al livello degli altri top club”

Patto per la Champions anche con Gasperini?

“Non posso parlare, ogni persona è diversa. Penso però che il mister vorrà giocarla con noi”