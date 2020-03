Atalanta, Gomez: "Pensare allo Scudetto non è follia. Peccato aver perso 5-6 punti"

Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, si è raccontato a "Cronache di Spogliatoio" su Instagram, parlando anche dei suoi obiettivi personali e di squadra: "Linda mi dice sempre che vuole vincere lo Scudetto e la Champions. Lei è molto ambiziosa. Mi ha detto: 'Ancora non ho capito perché non state lottando per lo Scudetto'. Io le rispondo: 'Calma, siamo l'Atalanta'. Come il presidente Percassi che ogni anno chiede la salvezza. Probabilmente se non perdevamo qualche punto stupido potevamo avere 5 o 6 punti in più ed essere più vicini allo Scudetto. Mancano ancora 12 o 13 giornate. Per quello che facciamo non sarebbe una follia pensare allo Scudetto".