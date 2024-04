Live TMW Atalanta, Gritti (vice Gasperini): "Tra tre settimane a Bergamo la musica può cambiare"

vedi letture

23.10 - Tra poco Tullio Gritti, vice-allenatore dell’Atalanta e in panchina questa sera al posto dello squalificato Gasperini, parlerà in conferenza stampa dopo la semifinale d’andata giocata sul campo della Fiorentina e vinta 1-0 dalla squadra toscana.

23.30 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa vi portate a casa da questa sera?

"Per il primo tempo bisogna dare meriti anche alla Fiorentina, ci sono pure gli avversari. Li avevo visti sabato col Milan e hanno perso ma facendo un'ottima partita. Noi abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, mancava forza per andare avanti e ci siamo impauriti. Nel secondo tempo però l'abbiamo equilibrata: potevamo prendere un altro gol ma anche farlo. L'1-0 comunque lascia tutto aperto. E giocare oggi non era facile, a Napoli è stato il primo caldo... Qualche difficoltà c'è a ripartire dopo la sosta ma come risultato va bene anche questo. Tra tre settimane a Bergamo la musica può cambiare".

Scamacca ha mosso il vostro attacco?

"Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse davanti e a seconda della partita gioca uno o l'altro. Ma chi sta fuori deve stare pronto, non si gioca più in undici come ai miei tempi. Miranchuk per me ha sempre fatto bene, Lookman lo sappiamo e Scamacca quando gioca fa bene. Abbiamo una batteria che può essere importante da qui alla fine e chi entra deve dare il meglio".

Qualche similitudine con la sconfitta di settembre?

"Credo che rispetto ad allora siamo migliorati, siamo un'altra squadra da quella iniziale. Siamo migliorati in questi mesi e il secondo tempo ci dà un grande morale. Ora torniamo a pensare al campionato, poi avremo pure due amichevoli col Liverpool e al ritorno sono sicuro ci divertiremo... Sono convinto, conosco i miei ragazzi e sono eccezionali".

Vi ha sorpreso la fascia sinistra inedita?

"No perché conosciamo tutti loro, sappiamo le caratteristiche che hanno. Non è stato quello, eravamo pronti a tutto. C'è stato solo un primo tempo con qualche difficoltà ma come dice il mister dalle sconfitte si impara".

23.36 - Termina la conferenza stampa.