Atalanta, il paradosso dei tifosi diffidati: costretti a uscire di casa per l'obbligo di firma

vedi letture

Ieri sera, i tifosi dell’Atalanta non sono potuti andare a Valencia per sostenere la Dea, vittoriosa in Champions League. Ci sono però dei cittadini che, in giorni molto complicati per Bergamo al di là dell’aspetto sportivo, sono comunque dovuti uscire di casa. Lo evidenzia Il Foglio, si tratta dei tifosi diffidati dell’Atalanta sottoposti all’obbligo di firma, costretti a recarsi in questura. In alcuni casi tre volte: prima del fischio d’inizio, all’intervallo e dopo la partita. Un paradosso, ma le norme non prevedono sospensione dell’obbligo di firma in caso di partite a porte chiuse.