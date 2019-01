© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivato all'Atalanta durante la scorsa estate, Emiliano Rigoni potrebbe salutare la Dea per tornare in Argentina. Il River Plate ci prova, anche se deve superare un ostacolo importante come quello delle norme Fifa: Rigoni in questa stagione ha infatti giocato sia con la maglia dello Zenit (seppur per soli 28 minuti) che con quella dell'Atalanta e non potrebbe vestire una terza maglia fino a fine giugno. Tuttavia il presidente del River D'Onofrio sta tentando di trovare un accordo con la Fifa basandosi sul fatto che andrebbe a giocare in una squadra appartenente a un'altra federazione. L'accordo arriverebbe con un acquisto in prestito che sarebbe formalmente dallo Zenit San Pietroburgo, per permettere a Rigoni di lasciare Bergamo. Lo riporta Sky Sport.