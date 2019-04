© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite della rivista mensile "Il Calciatore", edita dall'Associazione calciatori, il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic parla così di passato e futuro: "La partita che non dimentico e che non dimenticherò mai è quella contro il Borussia, a Dortmund, in Europa League. Quella sera c'era proprio tutto: la possibilità di scrivere una pagina importante per la storia dell'Atalanta, un'atmosfera incredibile, i nostri tifosi che per tutto il giorno avevano colorato di nerazzurro la città e poi l'emozione di giocare in uno stadio così prestigioso. E' stata davvero una serata magica, peccato solo per il risultato".

Futuro: "Non vedo l'ora di giocare nel nuovo stadio, a Bergamo. E' una società che lavora bene questa, che sta crescendo e merita uno stadio da grande. Il presidente ci tiene molto, alla festa di chiusura dell'anno scorso ci ha mostrato i progetto, sarà bellissimo".